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Питерец.ру » Общество » Аршавины судятся

Аршавины судятся

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В семье Аршавиных продолжаются судебные разбирательства

К сожалению, бытовые скандалы и выяснение отношений из-за имущества – это реалии человеческой жизни. Такие истории встречаются регулярно. Логично, что в них попадают и родственники известных людей.

«Питерец.ру» сообщает, что мать Андрея Аршавина Татьяна подала в суд на свою бывшую невестку. Татьяна Аршавина считает, что Алиса должна ей денег, поскольку незаконно проживает в ее квартире. За это время Татьяна могла бы продать это жилье или сдать его в аренду. Следовательно, Алиса Аршавина должна это компенсировать.

Однако женщинам договориться не удалось. В итоге ситуацию пришлось снова рассматривать в суде. Примечательно, что ранее суд уже принимал решение о выселении Алисы. Но девушку этот довод не убедил. Что касается компенсации за «неосновательное обогащение», в этом иске Татьяне Аршавиной отказали.

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