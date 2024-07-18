Доля высокоэкологичного транспорта вырастет до 50%

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице уделяют большое внимание инновациям в транспорте. В частности, используют высокоэкологичную технику. Планируется, что за 6 лет ее доля вырастет до 50%.

Это электробусы с большим запасом хода, а также водоробусы – специальные автобусы, которые работают на водородном топливе. Для такой техники намерены создать необходимую инфраструктуру.

Сначала водоробусы пройдут испытания внутри завода-изготовителя. Затем уже эта техника будет протестирована на дорогах Петербурга, но без пассажиров. Если все пройдет удачно, автобусы на водороде станут использоваться для перевозок.

Производитель связывает большие надежды с водоробусами. Однако окончательное решение по их внедрению будут принимать петербургские власти.