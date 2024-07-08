Треть месячной нормы выпало за день

Природная стихия порой бушует не на шутку. Так за прошедший день в Северной столице выпала третья часть месячной нормы осадков. В СПб пришел циклон «Делия», принесший с собой обильные дожди.

Труднее всего пришлось жителям некоторых районов, где из-за огромного количества осадков улицы оказались затоплены. В итоге гражданам пришлось передвигаться по воде. Конечно, картина была далека от паводковой ситуации, возникшей в ряде регионов страны, но все равно приятного мало.

По данным «Питерец.ру», система водоотведения приняла свыше 3 млн. кубометров осадков. Обильные дожди привели к проблеме, поскольку ливневая канализация не рассчитана на чрезмерный объем осадков. Естественно, что в таких условиях кое-где образовалось скопление воды, но потом она начала уходить.