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Питерец.ру » Общество » Треть месячной нормы выпало за день

Треть месячной нормы выпало за день

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Петербургу пришлось справляться с большим количеством осадков

Природная стихия порой бушует не на шутку. Так за прошедший день в Северной столице выпала третья часть месячной нормы осадков. В СПб пришел циклон «Делия», принесший с собой обильные дожди.

Труднее всего пришлось жителям некоторых районов, где из-за огромного количества осадков улицы оказались затоплены. В итоге гражданам пришлось передвигаться по воде. Конечно, картина была далека от паводковой ситуации, возникшей в ряде регионов страны, но все равно приятного мало.

По данным «Питерец.ру», система водоотведения приняла свыше 3 млн. кубометров осадков. Обильные дожди привели к проблеме, поскольку ливневая канализация не рассчитана на чрезмерный объем осадков. Естественно, что в таких условиях кое-где образовалось скопление воды, но потом она начала уходить.

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