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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти для психиатров построят комфортное жилье

В Ленобласти для психиатров построят комфортное жилье

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33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Психиатрам построят комфортное жилье

Экспертный совет комитета градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик для общежития сотрудников психиатрической больницы им. П.П. Кащенко в Гатчинском районе.

Здание общежития будет восьмиэтажным на 120 квартир, общей площадью 7,7 тысяч квадратных метров. На его территории разместятся прогулочные дорожки и детские площадки, будут высажены деревья и кустарники. Общая площадь озеленения территории достигает 34 %. Вход во внутренний двор с прилегающей территории осуществляется через две арки. Проект разрабатывается по заданию, утвержденному комитетом по строительству Санкт-Петербурга компанией «Мир».

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район
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