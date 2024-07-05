В Ленобласти для психиатров построят комфортное жилье

Экспертный совет комитета градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик для общежития сотрудников психиатрической больницы им. П.П. Кащенко в Гатчинском районе.

Здание общежития будет восьмиэтажным на 120 квартир, общей площадью 7,7 тысяч квадратных метров. На его территории разместятся прогулочные дорожки и детские площадки, будут высажены деревья и кустарники. Общая площадь озеленения территории достигает 34 %. Вход во внутренний двор с прилегающей территории осуществляется через две арки. Проект разрабатывается по заданию, утвержденному комитетом по строительству Санкт-Петербурга компанией «Мир».