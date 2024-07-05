В подземке можно будет рассчитываться картой

Петербургский метрополитен постепенно развивается и становится более удобным для петербуржцев и гостей города. Это касается и способов оплата проезда. Например, со следующей недели 95% турникетов будут считывать банковские карты.

Так что для поездки не придется пользоваться электронным проездным – достаточно иметь при себе карту и подносить ее к турникету. Для реализации этой задумки метро оснастят специальным ПО, благодаря чему можно перейти на удобную форму оплаты в подземке.

«Питерец.ру» отмечает, что исключением станут лишь некоторые станции, где новая форма оплаты будет доступна не во всех местах. Это касается Вологодской, пл. Ленина, Невского пр-та и Комендантского пр-та. Однако в течение текущего года возможности для оплаты картой появятся и там.