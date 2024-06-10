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Питерец.ру » Общество » Аварийного жилья становится больше

Аварийного жилья становится больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
PhotoXPress.ru
Петербург вошел в число лидеров по объемам аварийных домов

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице значительно выросло количество домов, которые признаны не пригодными для проживания. По итогам 2023 года данный показатель превысил 46 тыс. м2. Это в 40 раз больше, нежели в 2022-м.

Такой стремительный рост позволил СПб выйти в лидеры среди регионов РФ. Аналитики предполагает, что данная тенденция обусловлена борьбой за финансирование. Владельцы жилья не всегда соглашались продавать его муниципалитетам. Но когда эти дома признавали аварийными, то задача упрощалась – собственники становились посговорчивее. Также за работу с аварийным жильем полагалась субсидия.

Однако проблема непригодных для проживаний домов заключается не только в этом. Специалисты считают, что в некоторых случаях вместо капитального ремонта там производились лишь отдельные виды работ.

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