На Васильевский остров вернулся "ветер перемен": метеоры снова отправляются в Петергоф!

После более чем 25 лет перерыва, с Васильевского острова снова можно добраться до Петергофа на метеоре. Группа компаний из Санкт-Петербурга возродила исторический маршрут, открыв отправления с причала на набережной Макарова, 34.

Этот причал, где ранее располагался Морской вокзал, был символом быстрого и удобного способа добраться до пригородов Петербурга. Именно отсюда отправлялись легендарные метеоры в Петергоф и Кронштадт.

Теперь жители Васильевского острова и гости города могут быстро и комфортно добраться до Петергофа, наслаждаясь живописными видами Невы и Финского залива.

Этот маршрут значительно сокращает время в пути. От Васильевского острова до Петергофа метеоры добираются менее, чем за полчаса, что на 20 минут быстрее, чем с отправлениями из центра города. Стоимость билетов также значительно ниже – на 40% по сравнению с рейсами из центра.

Причал на набережной Макарова находится в 5 минутах ходьбы от станции метро "Спортивная-2". Ежедневно метеоры совершают по 7 отправлений в каждую сторону, первый рейс из Петербурга – в 10:20, из Петергофа – в 10:50, заключительный рейс из Петербурга в 16:20, из Петергофа – в 16:50.

Судоходная компания New Wave Shipping базирует свои теплоходы на этом причале и также имеет судоходные маршруты с этого причала до Кронштадта и Петергофа, предлагая петербуржцам и гостям города удобные и комфортные поездки по водным просторам Северной столицы.