Петербуржец пожаловался на банк

Ситуации, когда нам звонят из банка и предлагают кредит, уже стали настолько привычными, что мы зачастую уже не обращаем внимания на подобные предложения. Это реалии нашего времени. Но бывает, что такие звонки приводят к негативной реакции.

«Питерец.ру» сообщает, что в региональное Управление ФАС обратился петербуржец, который оказался недоволен звонком от банка «Русский стандарт». Ему предлагали кредит наличными до 1 млн. руб., причем на льготных условиях. Голос в трубке предложил нажать «1», чтобы гражданин мог получить эти деньги уже завтра.

Но дело окончилось письменной жалобой в ФАС. Мужчина утверждает, что не давал «Русскому стандарту» согласие на получение рекламы. Также во время звонка не были описаны условия по кредиту. Если ФАС сочтет жалобу обоснованной, банку грозит штраф.