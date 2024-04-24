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Питерец.ру » Общество » Петербуржец пожаловался на банк

Петербуржец пожаловался на банк

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Гражданин Петербурга пожаловался на банк «Русский стандарт»

Ситуации, когда нам звонят из банка и предлагают кредит, уже стали настолько привычными, что мы зачастую уже не обращаем внимания на подобные предложения. Это реалии нашего времени. Но бывает, что такие звонки приводят к негативной реакции.

«Питерец.ру» сообщает, что в региональное Управление ФАС обратился петербуржец, который оказался недоволен звонком от банка «Русский стандарт». Ему предлагали кредит наличными до 1 млн. руб., причем на льготных условиях. Голос в трубке предложил нажать «1», чтобы гражданин мог получить эти деньги уже завтра.

Но дело окончилось письменной жалобой в ФАС. Мужчина утверждает, что не давал «Русскому стандарту» согласие на получение рекламы. Также во время звонка не были описаны условия по кредиту. Если ФАС сочтет жалобу обоснованной, банку грозит штраф.

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