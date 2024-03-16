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Питерец.ру » Общество » Можно ли переводить будильник?

Можно ли переводить будильник?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
lifehacker.ru
Считалось, что переводить будильник вредно для здоровья – но так ли это на самом деле?

«Питерец.ру» отмечает, что существует распространенный взгляд, согласно которому привычка переводить будильник, откладывая подъем, вредит здоровью. Однако соответствует ли такое мнение реальности?

По словам петербургского невролога Виолетты Ивановой, наш мозг просыпается неравномерно, из-за чего мы не очень эффективно решаем задачи в первые 1,5 часа после сна.

При этом современные исследования показали, что перевод будильника не отражается на состоянии здоровья человека. К тому же такая привычка есть у 70% людей. Многое зависит от хромотипов. Например, «совам» гораздо труднее вставать по утрам, чем «жаворонкам».

Иванова также заметила, что существуют специальные приложения для смартфонов, помогающие нормализовать сон. Эти технологии позволяют сделать пробуждение более мягким.

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