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Питерец.ру » Общество » Запретили рисовать на льду водоемов

Запретили рисовать на льду водоемов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
В Петербурге стали бороться с рисованием на льду водоемов

Любовь к изобразительному искусству – дело похвальное. Художники оставляют свои рисунки, которые радуют глаз обычных граждан. Причем некоторые умельцы умудряются рисовать даже на льду водоемов, что приводит к появлению настоящих шедевров.

Только вот не все оказываются подлинными ценителями такого искусства. Например, в комитете по природопользованию отнеслись к этим гениям с непониманием. Представители этого органа не смогли оценить всю художественную глубину и ценность подобных надписей. Вместо того, чтобы поставить сердечки и нацарапанные сообщения, выполненные в стиле «здесь был Петя», в один ряд с черным квадратом Малевича, чиновники устроили «гонения» на ледовых художников.

Вместо премий и признаний авторы этих надписей могут получить штраф, поскольку допустили сразу два нарушения – вышли на лед, несмотря на запрет, и стали загрязнять водоемы. Ну, не понимают власти современных художников.

А если серьезно, не нужно заниматься ерундой! Раз нельзя рисовать на льду водоема – значит, не стоит переводит краску на это бессмысленное занятие. И правы власти, которые намерены применять меры в отношении таких граждан.  

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