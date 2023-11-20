В Ленобласти на «Скандинавии» четыре раза движение будет полностью остановлено

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») объявляет о полном перекрытии движения автомобильного транспорта на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области, которая соединяет Санкт-Петербург с границей Финляндской Республики.

Причиной перекрытия является необходимость провести работы по переустройству линий электропередач на 118-м километре данного участка дороги.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Илья Пузыревский, сообщил, что движение будет полностью остановлено четыре раза, причем каждый перерыв не превысит 30 минут.

Дата перекрытия назначена на 21 ноября 2023 года, а время перекрытия будет следующим: 09:30 – 10:00, 11:00 – 11:30, 12:30 – 13:00 и 14:00 – 14:30.

Эти работы по переустройству линий электропередач осуществляются в рамках реконструкции участка федеральной трассы А-181 «Скандинавия» от 100-го до 134-го километра.

Генеральным подрядчиком на этом проекте является АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей и путешественников учесть данную информацию при планировании своих маршрутов следования. Такие временные ограничения могут повлиять на время прибытия и вызвать неудобства, поэтому рекомендуется заранее учесть эти перерывы в планах поездки.

Важно отметить, что перекрытие дороги на такой длительный период может вызвать задержки и создать условия для образования пробок в этом районе. Поэтому, если у вас есть возможность, стоит рассмотреть альтернативные маршруты или изменить время своего путешествия, чтобы избежать проблем с передвижением. Будьте внимательны и следуйте указаниям дорожных знаков и сотрудников дорожной службы, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» понимает, что такие временные ограничения могут быть неудобными для путешественников, но эти работы необходимы для обеспечения безопасности и улучшения инфраструктуры дороги. Они способствуют повышению качества и надежности дорожного покрытия, что в конечном итоге приведет к комфортному и безопасному передвижению для всех участников дорожного движения.