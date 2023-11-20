ента новостей

17:11
Петербургский волейбольный «Зенит» уныло проиграл в Новосибирске «Локомотиву»: всему виной проблемы с составом
16:52
«Динамо-ЛО» предсказуемо проиграло в Казани местному «Зениту» в трёх партиях в 6-м туре волейбольной Суперлиги
16:25
Баскетбольный «Зенит» в Минске победил главного аутсайдера Единой Лиги ВТБ с разницей в 22 очка
14:51
В Ленобласти на «Скандинавии» четыре раза движение будет полностью остановлено
14:45
В день рождения Майи Плисецкой: Бахрушинский музей поможет лучше узнать великую балерину
13:51
Житель Ростовской области задержан за погром в сетевом магазине на Шкапина
13:42
В Приморском районе задержали стрелка из пневматики
13:29
В Павловске пенсионерка передала мошенника 7,7 млн рублей
13:14
В Ленобласти задержали мужчину, который до смерти избил собственную мать
12:19
В Петербурге задержали мужчину, пугавшего прохожих ножом
12:10
Матушка Медоуз: детская магия и темные тайны
11:59
В Петербурге отметили День ветеранов войск правопорядка
11:53
Выставка «Во льдах и подо льдами Антарктиды»
22:40
Нелепый автогол вратаря «Черноморца» Фролкина помог «Ленинградцу» одержать минимальную победу в Новороссийске и покинуть зону вылета из ФНЛ
22:36
Выставка Бориса Головачева "Союз земли и воды"
22:22
Выставка Андрея Попова «ПОвороты» в Эрарте
22:18
Петербургский «Кристалл» смог набрать 4 очка в двух матчах с мини-футбольным клубом «КПРФ»
22:08
Выставка Екатерины Ерохиной «Размывая границы»
21:45
Сегодня Театру имени Ленсовета исполняется 90 лет!
16:13
Российский теннисист Даниил Медведев не смог победить итальянца Синнера в полуфинале Итогового турнира АТР в Турине
01:09
МХЛ: победа «СКА-1946» над клубом «АКМ-Юниор» со счётом 3:1, а МХК «Динамо» обыграло сверстников из «Атланта» – 2:1
00:45
Азербайджанский «Нефтчи» обыграл «Зенит» со счётом 2:1 в товарищеском матче, дубль сделал Мирзов
19:37
СКА реализовал единственное удаление в составе «Локомотива» за весь матч и выиграл в Ярославле со счётом 2:1, набрав 36 очков после 31 матча чемпионата КХЛ
11:53
В Пушкине на территории парка нашли новорожденного ребенка
11:41
«Театральный проект 27» выдаст «Ключ от 505-й»
11:30
В Петербурге прошёл Молодёжный форум «Культурный код — 2023»
11:22
Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
11:11
В Красносельском районе лжесантехник обокрал пенсионерку
10:56
На Звездной улице ограбили ювелирный салон
10:34
В Петербурге объявлены победители конкурса «Высокое искусство»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти на «Скандинавии» четыре раза движение будет полностью остановлено

В Ленобласти на «Скандинавии» четыре раза движение будет полностью остановлено

0
36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») объявляет о полном перекрытии движения автомобильного транспорта на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области, которая соединяет Санкт-Петербург с границей Финляндской Республики.

Причиной перекрытия является необходимость провести работы по переустройству линий электропередач на 118-м километре данного участка дороги.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Илья Пузыревский, сообщил, что движение будет полностью остановлено четыре раза, причем каждый перерыв не превысит 30 минут.

Дата перекрытия назначена на 21 ноября 2023 года, а время перекрытия будет следующим: 09:30 – 10:00, 11:00 – 11:30, 12:30 – 13:00 и 14:00 – 14:30.

Эти работы по переустройству линий электропередач осуществляются в рамках реконструкции участка федеральной трассы А-181 «Скандинавия» от 100-го до 134-го километра.

Генеральным подрядчиком на этом проекте является АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей и путешественников учесть данную информацию при планировании своих маршрутов следования. Такие временные ограничения могут повлиять на время прибытия и вызвать неудобства, поэтому рекомендуется заранее учесть эти перерывы в планах поездки.

Важно отметить, что перекрытие дороги на такой длительный период может вызвать задержки и создать условия для образования пробок в этом районе. Поэтому, если у вас есть возможность, стоит рассмотреть альтернативные маршруты или изменить время своего путешествия, чтобы избежать проблем с передвижением. Будьте внимательны и следуйте указаниям дорожных знаков и сотрудников дорожной службы, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» понимает, что такие временные ограничения могут быть неудобными для путешественников, но эти работы необходимы для обеспечения безопасности и улучшения инфраструктуры дороги. Они способствуют повышению качества и надежности дорожного покрытия, что в конечном итоге приведет к комфортному и безопасному передвижению для всех участников дорожного движения.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-10-2023, 12:01
На трассе «Скандинавия» четыре раза полностью перекроют движение
13-11-2023, 21:31
На «Скандинавия» четыре раза полностью полностью перекроют движение автотранспорта
16-10-2023, 12:30
На трассе«Скандинавия» три раза полностью перекроют движение
2-11-2023, 16:50
На трассе «Скандинавия» перекроют движение в связи с переустройством линий электропередач
31-10-2023, 16:24
В Ленобласти на трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение
11-10-2023, 17:02
В Ленобласти на рассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение

Происшествия на дорогах

0
150
18-11-2023, 11:22
Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
176
17-11-2023, 15:10
В Невском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
954
8-11-2023, 11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
0
489
7-11-2023, 13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
Наверх