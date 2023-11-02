На КАД полностью перекроют съезд в Рыбацкое

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 57 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд №1.

«В связи с производством работ по замене щебёночно-мастичного деформационного шва и барьерного ограждения повреждённого в результате дорожно-транспортного происшествия в период с 22:00 8 ноября до 07:00 9 ноября будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в направлении станции метро Рыбацкое» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о полном перекрытии движения по съезду будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Движение в направлении станции метро Пролетарская будет осуществляться в штатном режиме» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит использовать альтернативный маршрут движения: внутреннее кольцо КАД → Проспект Обуховской Обороны → ул. Бабушкина → ул. Рабфаковская → станция метро Рыбацкое.