ента новостей

13:22
В Александровском парке подросток ударил сверстника электрошокером в живот
13:11
В Гатчине поймали троих "домушников"
13:05
Полицейские задержали пенсионерку-курьера из Кронштадта, подозреваемую в обмане пенсионеров с Васильевского острова
12:47
В Приморском районе поймали молодую девушку, обманувшую пенсионерку
12:42
В Колпино задержали подростка совершившего грабеж
12:36
На трассе М-10 «Россия» в Ленобласти полностью перекроют движение
02:25
МХЛ: до буллитов играли «СКА-1946» и «Динамо-Шинник» из Бобруйска, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» уступила «Русским Витязам» – 4:5
23:59
В Выборгском районе иномарка сбила беременную женщину
23:40
Петербурженка Анастасия Боднарук в Сочи стала чемпионкой России по быстрым шахматам 2023 года
20:11
Выставка «Трансгуманизм»
20:05
Выставка «Блокнот лицемера»
20:02
На «Сортавала» в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Сортавалы
19:49
Петербургское хоккейное «Динамо» проиграло в Норильске со счётом 3:6 – Люзенкову пора в отставку?
13:27
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
13:24
В Гатчине пьяная ссора закончилась выстрелом в голову из пневматики
13:19
В Мурино задержали лжегазовщиков, обокравших пенсионера в Красносельском районе
13:13
В Петербурге задержала автоугонщицу
13:10
В Петербурге задержали похитителя банковской карты у пенсионера
13:04
На развязке КАД с Пискаревским проспектом полностью перекроют семь съездов
13:02
В Новгородской области задержали воровку "на доверии" за кражи из квартир пожилых в Колпино
12:58
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве вилкой на детской площадке
12:51
В Приморском районе неизвестный выстрелил в ногу учмительнице из пневматики
12:47
В Приморском районе у жителя Парголово обнаружили полкило мефедрона
12:42
В центре Петербурга житель Севастополя выстрелил из газового пистолета в барменшу
12:36
В Петербурге прошла встреча с временно исполняющим обязанности Генерального консула Израиля
12:34
В Ленобласти задержали молодую девушку, обманушую пенсионерок в Приморском районе
02:30
Председатель Горизбиркома Максим Мейксин открыл первый региональный шахматный турнир на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии и сыграл партию с гроссмейстером
01:19
СКА разгромил «Адмирал», при этом Артемий Плешков не пропустил, а «Торпедо» разгромлено «Северсталью»
21:29
Выставка фоторабот известного кинооператора Дмитрия Долинина - «Пунктир»
17:51
Волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти начали новый сезон Суперлиги с побед
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На трассе М-10 «Россия» в Ленобласти полностью перекроют движение

На трассе М-10 «Россия» в Ленобласти полностью перекроют движение

0
30
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе М-10 «Россия» в Ленинградской области полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 670 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, районе посёлка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения:  19 октября 2023 года.

Время перекрытия: 00:15 – 00:50; 02:15 – 02:50.

«В связи с производством работ по демонтажу и монтажу П-образной металлической опоры и размещённых на ней дорожных знаков будет два раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на федеральной трассе М-10 «Россия» в обоих направлениях» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси барьерным ограждением.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период демонтажа и монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 35 минут» - добавил Пузыревский.

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулирования движения.   

«Данные работы будут выполнены в рамках реконструкции участков федеральной дороги М-10 «Россия» включающей строительство путепровода с направленными съездами» - добавил Пузыревский.

Подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-10-2023, 12:30
На трассе«Скандинавия» три раза полностью перекроют движение
11-10-2023, 17:02
В Ленобласти на рассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
9-06-2023, 16:24
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
3-11-2020, 19:58
На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение
31-10-2022, 10:43
На федеральной трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение в обоих направлениях
2-11-2022, 14:10
На трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение в обоих направлениях

Происшествия на дорогах

0
95
Вчера, 23:59
В Выборгском районе иномарка сбила беременную женщину
0
181
Вчера, 13:27
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
0
156
16-10-2023, 17:19
В Ленобласти водитель иномарки скончался влетев в опору ЛЭП
0
214
16-10-2023, 14:11
На Новоприозерском шоссе в массовом ДТП погибла женщина
Наверх