На трассе М-10 «Россия» в Ленобласти полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 670 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, районе посёлка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения: 19 октября 2023 года.

Время перекрытия: 00:15 – 00:50; 02:15 – 02:50.

«В связи с производством работ по демонтажу и монтажу П-образной металлической опоры и размещённых на ней дорожных знаков будет два раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на федеральной трассе М-10 «Россия» в обоих направлениях» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси барьерным ограждением.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период демонтажа и монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 35 минут» - добавил Пузыревский.

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулирования движения.

«Данные работы будут выполнены в рамках реконструкции участков федеральной дороги М-10 «Россия» включающей строительство путепровода с направленными съездами» - добавил Пузыревский.

Подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.