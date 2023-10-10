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Питерец.ру » Общество » На участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей перекроют две полосы движения

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны и транспортной развязкой на пересечении с  Софийской улицей будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на подходах к деформационным швам на искусственных дорожных сооружениях в период с 13 по 16 октября будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД, с 58 по 60 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Восстановить асфальтобетонное покрытие планируется в пришовной зоне десяти деформационных швов» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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