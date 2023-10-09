На КАД временно закроют две площадки отдыха для водителей в Ломоносовском районе

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ в течение пяти дней будут недоступны для водителей две площадки отдыха в Ломоносовском районе Ленинградской области.

«Работы по замене асфальтобетонного дорожного покрытия будут производиться в период с 12 по 16 октября. Доступ на площадки отдыха для водителей транспортных средств, расположенных на 92 километре внешнего кольца и 111 километре внутреннего кольца, будет закрыт» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Одна площадка отдыха находится в районе деревни Горбунки Горбунковского сельского поселения, а вторая в районе деревни Большое Коновалово Пениковского сельского поселения. На период производства работ в районе площадок отдыха будет перекрыта полоса безопасности на основном ходу КАД и ограничена скорость до 50 км/ч по полосам оставшимся свободными для движения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ПО РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.