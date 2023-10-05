На семь дней полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд №2.

«В связи с производством работ по восстановлению дорожного покрытия в период с 13 по 19 октября будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу. Объезд будет осуществляться через ближайшие транспортные развязки КАД и по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Будет выполнена замена верхнего слоя основания дорожной одежды, укладка армирующей стальной сетки, устройство нижнего слоя покрытия дорожной одежды и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановление бортового камня, барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Этап 4. Примыкание к транспортной развязке КАД с ул. Парашютная проектируемой автомобильной дороги к объекту «Аэропортный комплекс на аэродроме «Левашово» в районе км 12 КАД (новое строительство)».

Заказчик: ООО «Газпром инвест».

Генеральный подрядчик: АО «Газстройпроект».

Производитель работ: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.