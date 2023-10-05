ента новостей

17:10
На семь дней полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу
16:56
Переход Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА состоялся: ждём дебюта за новый клуб.
15:29
В Ленобласти начинается отопительный сезон
15:15
В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения благодарностей за укрепление дружественных связей между народами России и Вьетнама
14:36
В Лисино-Корпус иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево. Погибла женщина-водитель и двое пассажиров пострадали
14:23
В Петергофе задержан подозреваемый в поножовщине
14:19
В Петербурге задержали четверых злодеев, ограбивших женщину в деревне Глинки
14:04
В Невском районе задержали уличного грабителя
13:53
В Кировском районе задержали уличного грабителя
13:50
Российские ПО-продукты устремятся на Ближний Восток и в страны Латинской Америки
13:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Гаур» и «ВЭШ - 31030»
13:45
Государственный литературный музей «ХХ век» открывает издательскую лабораторию для детей
13:41
«Билет в будущее» проводит акцию ко Дню учителя по всей стране
13:39
В Петербурге задержали участников организованной группы мошенников
23:50
Владислав Артемьев после 4-го тура возглавляет таблицу «открытого» Суперфинала чемпионата России по шахматам, у петербуржца Матлакова – снова ничья
22:57
Шахматистка из Екатеринбурга Лея Гарифуллина выиграла четвёртую партию подряд в женском Суперфинале в Царском Селе, а Гунина победила Шувалову
16:41
Парламенты Петербурга и Новосибирской области заключили Соглашение о сотрудничестве
14:48
«Капитан» обыграл «СКА-1946» со счётом 3:2, а «молодёжка» петербургского «Динамо» потерпела два крупных поражения от тульской «Академии Михайлова» с общим счётом 3:11
12:50
В Ленобласти задержан «домушник»-рецидивист
12:45
В Колпино задержали мошенника,обманувшего пенсионера по схеме «родственник попал в ДТП»
12:41
В Петербурге раскрыли покушение на убийство 13-летней давности
12:35
В Московском районе пенсионерка перевела аферистам пости 4,2 млн рублей
12:07
На Васильевском острове автобус сбил женщину на переходе
11:54
Российский разработчик ОС Astra Linux планирует выйти на IPO
10:08
Полицейские задержали подозреваемых в хищениях денег у продавцов на популярных интернет-площадках
10:04
В Шушарах массажист из Карелии ограбил школьника
09:55
В Шушарах неизвестный мужчина в кепке изнасиловал 13-летнюю девочку
09:46
«Цифровая экономика» выступила с предложением о создании оператора для лицензирования ПО
09:44
В 2023 году покупки товаров повседневного спроса на онлайн площадках вырастут
09:41
Фестиваль молодых писателей «Как хорошо уметь писать» – 2023
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На семь дней полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу

На семь дней полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На семь дней полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд №2.

«В связи с производством работ по восстановлению дорожного покрытия в период с 13 по 19 октября будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу. Объезд будет осуществляться через ближайшие транспортные развязки КАД и по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Будет выполнена замена верхнего слоя основания дорожной одежды, укладка армирующей стальной сетки, устройство нижнего слоя покрытия дорожной одежды и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановление бортового камня, барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Этап 4. Примыкание к транспортной развязке КАД с ул. Парашютная проектируемой автомобильной дороги к объекту «Аэропортный комплекс на аэродроме «Левашово» в районе км 12 КАД (новое строительство)».

Заказчик: ООО «Газпром инвест».

Генеральный подрядчик: АО «Газстройпроект».

Производитель работ: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-07-2022, 20:02
На развязке КАД и ЗСД полностью перекроют съезд
29-08-2018, 13:00
На развязке КАД на шесть дней перекроют съезд с внешнего кольца на Парашютную улицу
16-07-2020, 16:53
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
15-06-2022, 15:41
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
8-10-2018, 11:18
На развязке КАД на пять дней перекроют съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу
17-07-2020, 10:47
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 14:36
В Лисино-Корпус иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево. Погибла женщина-водитель и двое пассажиров пострадали
0
146
Вчера, 12:07
На Васильевском острове автобус сбил женщину на переходе
0
235
2-10-2023, 10:45
В Ломоносове 14-летний подросток на мопеде влетел в припаркованную иномарку
0
297
1-10-2023, 11:59
В Подпорожье «УАЗ Патриот» насмерть сбил женщину на обочине
Наверх