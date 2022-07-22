ента новостей

10:40
Мошенники занялись электронными кошельками
10:12
Читают все: петербуржцы без остановки четыре часа будут читать стихи и прозу
10:06
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке моторной яхты
09:54
Войска Шри-Ланки сносят лагерь протестующих возле офиса президента
09:45
От транспортного налога откажутся?
09:25
В Ленобласти задержан организатор подпольной наркофабрики
08:37
Офтальмолог о чернике и моркови
00:02
В баскетбольном «Зените» два новичка – Калеб Хоумсли и Томас Вимбуш
19:32
Джаз с оркестром у моря
19:28
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Передвижники, или Другая жизнь насекомых»
18:52
Контрабанда и контрафакт: что собой представляет современный центр Петербурга?
18:48
Вишневский раскритиковал постановочный характер эфира ЦУР о «реновации по-бегловски»
15:53
Фестиваль пляжного волейбола «Санкт-Петербург Комус Fest»
15:37
Дима Билан выступит на ROOF FEST 2022 в Петербурге
13:56
Над Петербургом пролетели авиационные экипажи в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду
13:54
На КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы
13:50
В Ленобласти задержали троих подозреваемых в обмане пенсионера
13:46
В Мурино полицейские обнаружили 400 граммов синтетических наркотиков
13:42
В Петербурге задержан «домушник»
12:50
В Петербурге задержали мигранта, управлявшего «каршерингом» по подложному аккаунту
11:04
В Ленобласти пенсионер на иномарки сбил подростка на мопеде
10:34
В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
10:22
В Ленобласти лопнувшее колесо легковушки прилетело в автобус
10:21
Купаться в море тоже опасно?
09:51
Что не так с черникой
09:46
Будет ли Европа спасать себя?
09:40
На КАД в районе развязки с Октябрьской набережной ограничат скоростной режим
09:23
Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по прыжкам в воду
09:18
Китай переживает лето экстремальной погоды
20:43
Фестиваль «Дачные сезоны в Монрепо»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке моторной яхты

Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке моторной яхты

0
9
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 25 июля 2022 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

 «В период с 15:00 до 15:45 для прохода вниз по реке моторной яхты с максимальным высотным габаритом 18,9 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО Ладожский мост развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-07-2022, 11:28
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке моторной яхты
19-08-2021, 11:33
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
6-05-2022, 10:53
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Ливадия»
18-10-2021, 16:14
Ладожский мост разведут для прохода яхты «ALTER EGO»
26-07-2021, 11:58
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица»
4-07-2022, 15:23
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Апостол Андрей»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
134
Вчера, 11:04
В Ленобласти пенсионер на иномарки сбил подростка на мопеде
0
123
Вчера, 10:34
В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
0
115
Вчера, 10:22
В Ленобласти лопнувшее колесо легковушки прилетело в автобус
0
158
20-07-2022, 12:27
В Ленобласти иномарка врезалась в рейсовый автобус
Наверх