Школьники из Владивостока познакомились с историей российского парламентаризма в Мариинском дворце

Депутат Алексей Зинчук организовал для школьников средней образовательной школы №6 с углублённым изучением отдельных предметов города Владивостока лекцию по истории российского парламентаризма в Мариинском дворце. В мероприятии также приняли участие Дмитрий Дмитриев и Борис Зверев.

― Мы хотим рассказать юным гостям об истории создания Санкт-Петербурга, а также о большом пути, который был пройден нашим обществом для построения парламентаризма. Дети скоро начнут изучать обществознание, поэтому, думаю, им будет интересно познакомиться со структурой органов государственного управления, ― сказал Алексей Зинчук.

По словам народного избранника, визит учащихся школы №6 города Владивостока в Северную столицу рассчитан на 10 дней. За это время ребята планируют успеть прикоснуться не только к историко-культурному наследию Санкт-Петербурга, но и посетить знаковые исторические места на Северо-Западе. Так, в 82-ю годовщину гибели эвакуировавшихся из Ленинграда детей на железнодорожной станции Лычково, владивостокские школьники почтили память жертв трагедии.

В целом, мероприятия с участием воспитанников школы №6 проходят в рамках развития связей между субъектами Российской Федерации и патриотического воспитания подрастающего поколения.