Большой летний фестиваль Маркет у Моря в Севкабеле

24 и 25 июня в Севкабеле состоится Маркет у Моря, на котором будут представлены более 200 локальных брендов и творческих проектов, а также цветочный рынок. Фестивальную программу дополнят диджей-сеты и творческие мастер-классы для взрослых и детей.

В течение двух дней будем погружаться в солнечную и беззаботную атмосферу: выбирать яркие подарки для друзей и близких, наслаждаться прохладными напитками и вкусной едой, знакомиться с новыми классными мейкерами и поддерживать любимые локальные бренды!

Долгожданное лето отметим большим цветочным pop-up рынком, где гостей будут ждать флористический бренд с собственными плантациями цветов Florentika boutique, букеты от Golden Flowers и Чао!, цветочная мастерская Рябина и сообщество любителей комнатных растений Rom Rom Plant.

Среди musthave-покупок летнего сезона: богемные платья Veer Atelier, созданные тремя поколениями женщин одной семьи, украшения Something special c зашифрованными посланиями, ароматы и текстиль для счастливого дома Slow life concept, базовый трикотаж с эффектом тай-дай от бренда Шелест и керамика для поднятия настроения PASTELCLOUDS.CERAMICS.

Летнее настроение создадут сеты любимых диджеев и специальные предложения от гастрономических крафтовых проектов. Также посетители смогут принять участие в одном из креативных воркшопов: составить цветочную композицию из пионов или научиться готовить напитки под чутким руководством профессиональных бариста Больше кофе.

Для маленьких посетителей мы подготовили увлекательную программу с мастер-классами по керамике, творческими мастерскими от Куки-Нуки и FUNKY JAM. А специально обустроенная игровая зона с нянями позволит родителям спокойно прогуляться по маркету, пока малыши под надежным присмотром.

Подробная программа фестиваля и список резидентов можно найти на сайте фестиваля.

24-25 июня 12:00-21:00

Вход свободный

Севкабель Порт ЦЕХ

Кожевенная линия, 40