Градозащитница Шушпанова: подрядчики Смольного не понимают исторической ценности «Сестрорецкого курорта»

Активистка Анна Шушпанова заявила о пренебрежении Смольного к санаторию «Сестрорецкий курорт». Власти Петербурга не понимают его исторической ценности, отметила градозащитница.

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга в ходе своего очередного заседания вновь не учел значимости третьего корпуса санатория «Сестрорецкий курорт» и прилегающего парка для городского культурного наследия, подчеркнула Шушпанова.

«Нас полностью не устраивает, что не учли ценность третьего корпуса, у нас опять оказывается советская архитектура не оценена. У нас так и нет понимания, будет ли объектом культурного наследия сам парк», — пояснила активистка.

Шушпанова рассказала, что градозащитники опасаются вырубки вековых деревьев в парке и уничтожения многочисленных интересных элементов, в том числе дореволюционных фонарей, скульптур и старинных люков.

Активист предположила, что подлинной причиной закрытия парка около санатория «Сестрорецкий курорт» может быть стремление администрации губернатора Александра Беглова помешать неравнодушным горожанам фиксировать нарушения застройщика.