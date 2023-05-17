В Гатчине прошел научно-практический геодезический квест

12 мая 2023 года сотрудниками Управления Росреестра по Ленинградской области совместно с преподавателями кафедры Геодезии, землеустройства и кадастров Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова проведен научно-практический геодезический квест в столице Ленинградской области городе Гатчине.

От Управления мероприятие модерировал начальник отдела геодезии и картографии Алексей Кольцов. Студенты 3 курса обследовали пункты государственной нивелирной сети по сохранившимся историческим описаниям, провели работу по координированию центров нивелирных пунктов с точностью не хуже 1 метра и работы по поиску и приведению в соответствующий вид пункта государственной геодезической сети «Балтийский».

В рамках проекта Росреестра «Сохраним геодезические пункты вместе» будущие специалисты узнали о важности сохранения пунктов ГГС и ГНС, об ответственности за их повреждение (уничтожение), познакомились с методикой определения их координат на местности и сами попробовали установить такие координаты.

В 2023 году между Управлением и Университетом заключен долгосрочный договор о практической подготовке студентов. Оказание содействия Управлением в проведении подобных полевых практик, в рамках которых студенты смогут сформировать профессиональные компетенции в области геодезии, в том числе, в части обследования состояния пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети послужит образованием опыта практической подготовки в реальных условиях. Полученные знания и навыки студентов войдут в основу их дальнейшего профессионального развития, а также приведут к дополнительному развитию интереса обучающихся к будущей профессии.