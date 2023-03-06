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Питерец.ру » Общество » Внутреннее кольцо КАД на развязке с Парашютной улицей полностью перекроют

Внутреннее кольцо КАД на развязке с Парашютной улицей полностью перекроют

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Внутреннее кольцо КАД на развязке с Парашютной улицей полностью перекроют

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Даты полного перекрытия движения: в ночь с 9 на 10 марта.

Время перекрытия: 01:00 – 01:15; 02:00 – 02:15; 03:00 – 03:15; 04:00 - 04:15; 05:00 – 05:15.

«В связи с производством работ по монтажу теплового укрытия для бетонирования плиты проезжей части, выполняемого в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет пять раз в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 15 минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.         Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Этап 4. Примыкание к транспортной развязке КАД с ул. Парашютная проектируемой автомобильной дороги к объекту «Аэропортный комплекс на аэродроме «Левашово» в районе км 12 КАД (новое строительство)».

Заказчик: ООО «Газпром инвест».

Генеральный подрядчик: АО «Газстройпроект».

Производитель работ: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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