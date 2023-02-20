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Питерец.ру » Общество » Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры

Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) и транспортной развязкой на пересечении с Парашютной улицей будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения: в ночь с 21 на 22 февраля 2023 года.

Время перекрытия: 01:30 – 01:45; 02:30 – 02:45.

«В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью КАД будет два раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Информация о полном перекрытии внутреннего кольца КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 15 минут» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Этап 4. Примыкание к транспортной развязке КАД с ул. Парашютная проектируемой автомобильной дороги к объекту «Аэропортный комплекс на аэродроме «Левашово» в районе км 12 КАД (новое строительство)».

Заказчик: ООО «Газпром инвест».

Генеральный подрядчик: АО «Газстройпроект».

Производитель работ: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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