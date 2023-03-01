Выходить на лед особенно опасно

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас в Северной столице наблюдаются температурные качели. Столбик термометра то опускается ниже нуля, то поднимается. В связи с этими климатическими особенностями ледовая поверхность водоемов становится особенно опасной.

МЧС призывает воздержаться от прогулок по замерзшим рекам и озерам. Это не просто запрещено – присутствует большой риск для жизни. Спасатели продолжают совершать рейды. Например, на днях спасли 15 человек и собаку, которые очутились на оторвавшейся льдине. Ранее спасли 10 рыбаков, которые также чуть не ушли под лед.

Несмотря на призывы спасателей и представителей правоохранительных органов, некоторые люди все равно выходят на лед. Они не осознают, насколько это становится опасным.