ента новостей

08:41
Бельский об единстве Запада
08:34
Пособие для 36 тыс. детей
07:54
По льду никто не гулял
17:42
Народный фронт в Петербурге направил губернатору города общественные предложения по совершенствованию законодательства в сфере реновации и настаивает на их исполнении
17:37
Международный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам Ленобласти
14:46
В Петербурге задержан нетрезвый водитель, пытавшийся дать взятку полицейскому
12:58
Петербургские школьники предложили концепцию развития Полежаевского парка
12:50
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 9 170 000 рублей
12:36
Сергей Боярский наградил водителя автобуса, спасшего жизнь человеку
12:31
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
12:26
В Петербурге мошенник выманил у пенсионера более 4 миллионов рублей
12:23
В Петербурге задержан мужчина ударивший ножом оппонента возле бара
12:19
В Петербурге мужчина ударил ножом мать своей подруги
12:18
Ты Стрелков или Гиркин: как экс-глава Минобороны ДНР разрушил свою репутацию
11:58
В Петербурге задержали наркосбытчика с крупной партией метамфетамина
11:49
Возврат без списания
11:25
В Петербург привезли корь
11:02
Ни единого шанса
10:52
В Петербурге мужчину задержали по подозрению в сексуальном насилии над падчерицей
10:36
В Ленобалсти со стройплощадки угнали экскаватор
10:28
Российских операторов связи будут штрафовать за предоставление некачественных услуг
10:08
В Шлиссельбурге на пожаре барака погибла пенсионерка
20:47
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадали трое
15:08
Московские ветераны-жители блокадного Ленинграда посетили Мариинский дворец
15:01
Сергей Боярский посетил образовательный комплекс «ЛабораториУм», созданный в 89-й школе при его участии
14:44
В Пакистане взорвавший мечеть был замаскирован под полицейского
14:18
В Петербурге из антиковидных вакцин остался только "Спутник V"
14:12
Сторонники «Единой России» в Калининском районе провели открытый турнир по бильярду среди петербургских студентов
13:50
Делегация ЗаКС приняла участие в воинском параде в честь 80-летия победы под Сталинградом
13:49
Прокуратура поможет петербурженке отсудить компенсацию после падения в гололед
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » По льду никто не гулял

По льду никто не гулял

0
1
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
Рейд по Малой Неве не выявил нарушителей

Желающие погулять по замерзшему льду водоемов нередко делают это, вопреки запретам и увещеваниям правоохранителей. Однако рейды проверяющих не проходят бесследно. Например, накануне полицейские и спасатели ловили нарушителей на льду Малой Неве.

К счастью, результат проверки дал повод для радости. Рыбаков и просто прогуливающихся людей на пути не было. Значит, люди внимают предупреждениям властей. Перспективы штрафов до 5 тыс. руб. и опасность оказаться в трудном положении останавливает многих.

«Питерец.ру» отмечает, что выпавший снег маскирует имеющиеся трещины и промоины. Людям необходимо сохранять бдительность и не выходить на лед. Это особенно опасно в период температурных перепадов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-03-2019, 11:23
Опасность на льду
5-02-2022, 10:59
И снова эти рыбаки…
22-02-2019, 09:09
Он все равно прокатился
4-04-2016, 09:03
Рыбалка превыше всего
17-12-2021, 08:20
Опять спасали рыбаков
6-11-2016, 13:59
По тонкому льду

Происшествия на дорогах

0
209
2-02-2023, 20:47
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадали трое
0
264
1-02-2023, 16:30
В Московском районе под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка
0
235
1-02-2023, 10:14
В Московском районе пенсионер погиб под колесами «Газели»
0
255
30-01-2023, 17:50
В лобовом ДТП под Всеволожском сошлись автобус и Land Rover
Наверх