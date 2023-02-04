По льду никто не гулял

Желающие погулять по замерзшему льду водоемов нередко делают это, вопреки запретам и увещеваниям правоохранителей. Однако рейды проверяющих не проходят бесследно. Например, накануне полицейские и спасатели ловили нарушителей на льду Малой Неве.

К счастью, результат проверки дал повод для радости. Рыбаков и просто прогуливающихся людей на пути не было. Значит, люди внимают предупреждениям властей. Перспективы штрафов до 5 тыс. руб. и опасность оказаться в трудном положении останавливает многих.

«Питерец.ру» отмечает, что выпавший снег маскирует имеющиеся трещины и промоины. Людям необходимо сохранять бдительность и не выходить на лед. Это особенно опасно в период температурных перепадов.