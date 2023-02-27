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Питерец.ру » Общество » Начнутся весенние качели

Начнутся весенние качели

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
eg.ru
Март в Петербурге начнется с температурных перепадов

«Питерец.ру» отмечает, что начало весны в Петербурге будет сопровождаться температурными перепадами. Причиной тому влияние атлантических циклонов, а также антициклонов.

Температурные качели будут наблюдаться в последних числах февраля и начале марта. Сегодня температура может опуститься до -13 град. В остальные дни недели она будет варьироваться от уровня -8 град. до плюсовых показателей. При этом большого выпадения осадков, по словам синоптиков, не ожидается.

Из-за температурных скачков давление сначала будет превышать норму, потом – начнет снижаться. Так что людям, которые страдают заболеваниями сердца, нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья. Иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

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