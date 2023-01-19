Уже есть подснежники!

«Питерец.ру» отмечает, что аномальная погода приводит к различным сюрпризам. Один из них пришлось наблюдать в Приморском р-не. Там обнаружили первые подснежники. Цветы оказались обмануты аномальным теплом и пробились из-под снега.

Обычно подснежники появляются гораздо позднее. Но здесь все произошло иначе. Виной тому оказались нетипичные погодные условия. Кстати, эти температурные качели наблюдаются в последние годы довольно часто.

Другой аномалией стало отсутствие традиционных крещенских морозов. Ожидается, что температура сегодня поднимется до уровня +4 градуса. Еще ночью в Петербурге шли дожди. В результате может быть побитым многолетний рекорд по количеству выпавших за сутки осадков. Об этом заявил синоптик Михаил Леус.