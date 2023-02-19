После резонанса в СМИ СК РФ решил возобновить проверки по «Даче Фаберже» в Петербурге

Активное обсуждение в СМИ темы бездействия уполномоченных органов по сохранению объекта культурного наследия «Дача Фаберже К.Г. (А.К.)» в Санкт-Петербурге привело к результатам. Следственный комитет РФ решил возобновить проверки по ситуации.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин ранее поручил разобраться с разрушением исторической «Дачи Фаберже» в Петербурге. На этой неделе суд обязал собственника провести работы по восстановлению объекта. В свою очередь глава ведомства поручил повторно доложить о результатах проведенной работы.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О.В. повторно доложить об объемах и результатах проведенных к настоящему времени проверочных мероприятий», - говорится в пресс-службе СК РФ.

История с «Дачей Фаберже» привела к возбуждению уголовного дела по факту нарушения требований сохранения или использования ОКН. Стоит отметить, чтоСК РФ уже инициировал не один уголовный процесс по факту сноса объектов культурного наследия в Петербурге. Журналисты отметили, что за состояние памятников в городе несут ответственность чиновники КГИОП и лично губернатор Александр Беглов.