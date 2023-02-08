Найдено средство от инфаркта

Ученые Северной столицы разработали новый метод, помогающий бороться с инфарктом. Здесь понадобятся специальные бактерии. Именно они благотворно влияют на сердечнососудистую систему.

В последние годы люди стали употреблять пищу, которая негативно сказывается на нашем здоровье. Производители больше ориентируются на длительное хранение продуктов. Это и привело к проблемам.

Ученые же обратили внимание на противовоспалительные свойства бактерий. В итоге и был разработан инновационный метод защиты сердца. Эти микроорганизмы находятся в молочной продукции.

Однако по данным «Питерец.ру», обычный гражданин не имеет к этому доступ. Бактерии культивируются особым способом. Так что пока этот метод недоступен широкому кругу лиц.