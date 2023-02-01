Жители Петроградского района Петербурга опасаются проблем на фоне расширения зон платных парковок

Жители Петроградки убеждены, что внедрение зоны платных парковок в их районе создаст определенные неудобства.

На сайте Госзакупок появились четыре тендера на сумму 126 млн рублей для поиска подрядчиков по поставке паркоматов в Петроградский район. По планам чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова, паркоматы должны быть установлены в июне текущего года.

Ранее расширение зон платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах вызвало возмущение горожан. Отмечается недостаточное количество паркоматов, и проблемы с оплатой за парковку. При этом штрафы водители получали регулярно.

Петербуржцы жалуются на фактическое сокращение парковочных мест, что спровоцировало загруженность близлежащих дворов, на фоне которой возникло напряжение между жителями домов и владельцами авто.

Эксперты тоже подвергли критике программу Смольного, в частности, депутат ЗакСа Борис Вишневский констатировал, что сложности при оплате за услугу могут иметь намеренный характер. Властям Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым выгоднее получать штрафы в бюджет, чем деньги от добросовестных налогоплательщиков, убежден парламентарий.

СМИ сообщали, что только за счет услуги платных парковок Комтранс планирует пополнить бюджет Петербурга на 2 млрд рублей, из которых только 878 млн составляет оплата за услугу, а остальная сумма – поступления от штрафов.