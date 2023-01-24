Снегопад после оттепели в Петербурге спровоцировал новый транспортный коллапс во вторник

Нехватка дворников и снегоуборочной техники стали причиной многокилометровых пробок в Санкт-Петербурге. После оттепели в городе возобновились снегопады, но работники коммунальных служб не смогли справиться с последствиями вовремя.

Погода в середине января была теплой и многие сугробы в городе на Неве растаяли. Однако местные коммунальщики не долго радовались и уже 24 января снегопады вернулись в Северную столицу, спровоцировав новый транспортный коллапс. Так, по данным сервиса «Яндекс Карты», утром во вторник пробки достигли 4 баллов, но, по мнению самих петербуржцев, заторы ощущаются на 7 баллов.

Ранее администрация губернатора Александра Бегловазаявила об изменении подхода к снегоуборке Петербурга, но жители города так и не увидели улучшения ситуации, продолжая критиковать коммунальщиков и губернатора за бездействие.