ента новостей

17:19
Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа двух опор
16:27
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса в Ленобласти
16:21
В Петербурге наградили росгвардейцев-инженеров, отличившихся в СВО и при обеспечении безопасности города
12:43
В Петербурге задержан мужчина, нанесший смертельный удар своей сестре в ходе конфликта
12:41
Снегопад после оттепели в Петербурге спровоцировал новый транспортный коллапс во вторник
11:21
Выставка «Киберреализм»
11:05
Российским НКО России предоставят киберзащиту
10:54
Выставка Елены Воскобоевой «Пустой Отель в Раю»
10:47
Выставка «Будущее будет аутсайдерским»
10:00
Выставка «13» от Академии бессмертных
09:45
Чем полезно ручное письмо
09:43
Банковские сервисы в Telegram могут нести угрозу для персональных данных и финансового сектора
09:43
Появились зимние грибы
09:42
Налаживаем связи с Африкой
08:36
«СКА-Арена». Тестовые матчи в самом большом в мире хоккейном комплексе запланированы на март
16:44
Вязаные свитера, шапки, носки и варежки: в Петербурге собирают теплые вещи для военнослужащих в рамках акции «Единой России» «Тепло для героя»
15:19
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 23 по 31 января
15:10
В Кировске две нетрезвые девушки-подростки избили учительницу начальных классов
15:02
В Красносельском районе задержали насильника девочки-инвалида
15:01
В Ленобласти стартовала Всероссийская патриотическая акция «Невский десант»
14:58
Новая группа петербургских волонтеров выехала в Мариуполь в составе гуманитарного десанта МГЕР
14:57
Петербург прощается с журналистом Бэллой Курковой
14:56
В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» появится новый выставочный павильон
14:55
Беглов не удостоил ветерана визитом, передав поздравление с 107-летием через Бельского
13:56
В Тихвине задержали двоих уличных грабителей
13:04
В Ленобласти задержан мужчина по подозрению в убийстве студента
12:42
Пенсионерк из Всеволожска потерял деньги поверив телефонному мошеннику
12:34
В Петербурге задержали телефонных мошенников
12:30
В Горбунках пенсионерка после разговора с мошенницей выкинула в окно 250 тысяч рублей
12:20
В Петербурге наркоман на «Порше» уходя от погони устроил массовое ДТП
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Снегопад после оттепели в Петербурге спровоцировал новый транспортный коллапс во вторник

Снегопад после оттепели в Петербурге спровоцировал новый транспортный коллапс во вторник

0
116
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Снегопад после оттепели в Петербурге спровоцировал новый транспортный коллапс во вторник

Нехватка дворников и снегоуборочной техники стали причиной многокилометровых пробок в Санкт-Петербурге. После оттепели в городе возобновились снегопады, но работники коммунальных служб не смогли справиться с последствиями вовремя.

Погода в середине января была теплой и многие сугробы в городе на Неве растаяли. Однако местные коммунальщики не долго радовались и уже 24 января снегопады вернулись в Северную столицу, спровоцировав новый транспортный коллапс. Так, по данным сервиса «Яндекс Карты», утром во вторник пробки достигли 4 баллов, но, по мнению самих петербуржцев, заторы ощущаются на 7 баллов.

Снегопад после оттепели в Петербурге спровоцировал новый транспортный коллапс во вторник

Ранее администрация губернатора Александра Бегловазаявила об изменении подхода к снегоуборке Петербурга, но жители города так и не увидели улучшения ситуации, продолжая критиковать коммунальщиков и губернатора за бездействие.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-11-2016, 20:00
Снег и пробки 10 баллов
8-12-2022, 11:44
Журналисты «Фонтанки» пытаются оправдать некачественную уборку снега в Петербурге - аналитики
13-01-2023, 11:40
Смоляк призвал Смольный разыскать работающих дворников вместо проведения фейковых конкурсов
10-01-2023, 12:39
Петербуржцы не верят в способность Смольного вовремя убрать улицы после метели 10 января
20-01-2023, 18:45
С наступлением тепла неубранный снег в Петербурге превратился в «реки» и «озера»
12-08-2016, 15:27
Транспортный коллапс на Обводном

Происшествия на дорогах

0
43
Сегодня, 16:27
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса в Ленобласти
0
179
Вчера, 12:20
В Петербурге наркоман на «Порше» уходя от погони устроил массовое ДТП
0
154
Вчера, 12:11
В Приморском районе пожилой петербуржец погиб под колесами трамвая
0
171
22-01-2023, 20:10
В Калининском районе в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка
Наверх