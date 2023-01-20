Что не так с приемом антибиотиков?

«Питерец.ру» сообщает, что согласно исследованиям большинство людей допускают ошибки во время приема антибиотиков. Например, в 2022 году такие лекарства принимали примерно 54% граждан. При этом 73% россиян не принимали антибиотики в достаточном количестве. Пройденный курс оказался неполным. В 49% случаев прием осуществлялся без рецепта от врача.

По словам специалистов, при частом и неправильном употреблении антибиотиков ухудшается их эффективность. В результате, когда препарат становится необходим, он уже не дает нужного эффекта. Напоминаем, что антибиотики – очень важная группа лекарственных препаратов. Однако к их приему следует подходить разумно. Нельзя принимать антибиотики бездумно.