Вызов нарколога на дом в СПб

Проблема употребления наркотиков довольно острая и по сей день не теряет своей актуальности ни в одной из стран мира. Именно поэтому везде создаются наркологические центры, сотрудники которых способны оказать помощь зависимым от наркотиков людям.

Наркологическая помощь состоит в снятии ломки, детоксикации организма, устранении острых психических расстройств, диагностировании общего состояния пациента и восстановление нормального функционирования всех органов. Само лечение может происходить как в условиях больницы, так и амбулаторно. В последнем случае пациенту не придется отрываться от своей работы. Необходимо только вызвать врача на https://veravnas.spb.ru/uslugi-mediczinskogo-czentra/vyzov-vracha-na-dom/vyzov-narkologa-na-dom/, который проведет все необходимые процедуры по борьбе с наркозависимостью. При этом, врачи гарантируют анонимность и все восстановительные процедуры носят конфиденциальный характер. При появлении больших проблем со здоровьем, можно воспользоваться неотложной наркологической помощью на дому. В таком случае врачи прибывают к пациенту в максимально сжатые сроки и оказывают первую медицинскую помощь. Однако после этого все равно необходимо продолжить лечение в условиях стационара. При резком ухудшении состояния пациента, его в обязательном порядке доставят в больницу.

К каждому пациенту обеспечивается индивидуальный подход, учитываются все особенности организма и степень наркотической зависимости. На первом этапе производится процедура снятия ломки и обеспечивается детоксикация всего организма. Когда самочувствие пациента улучшается, он проходит общеукрепляющий курс приема лекарственных препаратов. Если пациент воспользуется услугой вызова врача на дом, то будут проведены базовые процедуры по восстановлению организма. Затем врач будет настаивать на продолжении лечения в условиях стационара. Ведь только в этом случае появляется возможность применения всего спектра оборудования и лекарственных препаратов, благодаря чему пациент полностью вылечится от наркозависимости.

Медикаментозная и психологическая терапия освобождает лишь от физической зависимости. После этого пациенту необходимо пройти курс реабилитации. При этом, продолжается процедура приема седативных препаратов, способных нормализовать все психические процессы. Кроме этого, пациент продолжает употреблять различные витаминные комплексы. Этап реабилитации очень важен и пренебрежение им может привести к рецидиву, в результате которого у пациента снова появится сильная зависимость от наркотиков.