Захоронение бездомных и безродных людей стало для «похоронной мафии» в Петербурге источником дохода

Годовой оборот похоронного бизнеса в Северной столице составляет около 1,5 млрд руб. Причем большая его часть находится в «тени» и хорошо контролируются. Неудивительно, что одним из спецпредставителей губернатора Александра Беглова назначен Сергей Смирнов, хорошо известный в сфере ритуальных услуг, о чем написали федеральные СМИ.

В 90-е годы Смирнов был замом гендиректора ГУП «Ритуальные услуги». В 1998 году убили курировавшего «похоронку» зампреда комитета по потребительскому рынку Евгения Агарева, после чего Смирнов стал уважаемым петербуржцем, вхожим в кабинет градоначальника.

Бездомных и безродных в Петербурге, по данным ЗакС, на сегодня около 50 000 человек. Из них ежегодно умирает от 1 до 4 тысяч. Но и ряды их растут примерно на 5 тысяч человек в год. Согласно статистике, за последние 9 месяцев 2022 года в Петербурге скончалось порядка 15 тысяч блокадников, у многих из которых тоже нет родственников.

Выходит, что на похороны петербуржцев без родни регулярно выделяют установленные суммы денег, а потратить их можно по-разному. Тарифы на погребение в Петербурге были установлены в 2005 году, последний раз менялись в 2018 и они далеки от реальных.

Так, на каждого умершего безродного полагается около 10 тысяч руб. Например костюм покойника стоит 195 рублей, а полиэтиленовый мешок – 70. Гроб стоит 1130 рублей, хотя самый дешевый на рынке стоит больше 3000 рублей. Неудивительно, что подчиненные Беглова здесь вовсю «экономят» в свою пользу.

Федеральный закон, гарантирующий каждому умершему отдельную могилу, часто нарушают, устраивая так называемые «братские захоронения». Так можно сэкономить на транспортировке, гробе, облачении и табличке.

Погребение бездомных в Петербурге — это самое неконтролируемое и наиболее коррумпированное направление, где «распил» бюджетных средств просто неизбежен.