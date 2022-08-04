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Питерец.ру » Экономика » HUAWEI по-прежнему доступен

HUAWEI по-прежнему доступен

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Техника известного китайского бренда по-прежнему доступна

Продукция компании HUAWEI пользуется большим спросом в нашей стране. Люди охотно покупают смартфоны, планшеты и прочую технику. Однако появилась информация, что россияне больше не смогут приобретать данные товары.

К счастью, сообщение оказалось банальным фейком. Для жителей Петербурга и других городов по-прежнему доступны товары HUAWEI. Приобрести их можно на официальном сайте производителя.

Закрылся лишь магазин VMall. При этом техника HUAWEI продается через другие площадки. Поэтому возможность приобретать смартфоны HONOR и прочую популярную технику остается.

«Питерец.ру» напоминает, что HUAWEI считается одним из ведущих производителей мобильных устройств. Компания выпускает качественные и недорогие товары.

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