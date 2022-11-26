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Питерец.ру » Общество » Наружное освещение продолжают улучшать

Наружное освещение продолжают улучшать

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pushkin-news.ru
В Петербурге ведутся работы по модернизации уличного освещения

Освещение – очень важная составляющая любого населенного пункта. Тем более, когда речь заходит о таком мегаполисе, как Петербург. В Северной столице уделяют большое внимание данному вопросу.

Александр Бельский отметил, что светлые улицы и дворы необходимы для комфортного проживания. Поэтому работа над улучшением освещения продолжается. В городе осуществляют программу модернизации в данной сфере.

«Питерец.ру» отмечает, что в последние 4 года было установлено более 56 тыс. фонарей. Сейчас в Петербурге 383 тыс. уличных светильников. Причем 30% из них относятся к новому поколению.

Городские власти уделяют особое внимание этому аспекту. В частности, решается вопрос относительно освещения в «пригородных» р-нах Северной столицы. Для этого будет разработана специальная концепция.

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