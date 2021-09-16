Работы по ликвидации колейности на развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса начнутся 20 сентября

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 31 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) будут полностью перекрываться все съезды.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 20 сентября по 3 октября 2021 года будет производиться поочередное полное перекрытие движения автомобильного транспорта на всех съездах транспортной развязки» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.





График полного перекрытия съездов Дата 20.сен 21.сен 22.сен 23.сен 24.сен 25.сен 26.сен 27.сен 28.сен 29.сен 30.сен 01.окт 02.окт 03.окт Вид работ Фрезерование Асфальтирование Съезд № 4 22.00 06.00 19.00 19.00 Съезд № 1 22.00 06.00 19.00 19.00 Съезды № 2 и № 3 22.00 06.00 19.00 19.00 Съезд № 6 и № 7 22.00 06.00 19.00 19.00 Съезд № 2 22.00 06.00 19.00 19.00 Съезд № 5 22.00 06.00 19.00 19.00 Кольцо 22.00 06.00 19.00 19.00 Съезд в промзону 19.00 19.00

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Объезд перекрытых участков будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки, соседним развязкам на пересечении КАД с проспектом Культуры, Пискаревским проспектом, улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга и Ленинградской области» - добавил Пузыревский. Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».





ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.