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Питерец.ру » Общество » Работы по ликвидации колейности на развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса начнутся 20 сентября

Работы по ликвидации колейности на развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса начнутся 20 сентября

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Опубликовал: Вадик Котов
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Работы по ликвидации колейности на развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса начнутся 20 сентября

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 31 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) будут полностью перекрываться все съезды.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 20 сентября по 3 октября 2021 года будет производиться поочередное полное перекрытие движения автомобильного транспорта на всех съездах транспортной развязки» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.


График полного перекрытия съездов

Дата

20.сен

21.сен

22.сен

23.сен

24.сен

25.сен

26.сен

27.сен

28.сен

29.сен

30.сен

01.окт

02.окт

03.окт

Вид работ

Фрезерование

Асфальтирование

Съезд № 4

22.00

06.00

19.00

19.00

Съезд № 1

22.00

06.00

19.00

19.00

Съезды № 2 и № 3

22.00

06.00

19.00

19.00

Съезд № 6 и № 7

22.00

06.00

19.00

19.00

Съезд № 2

22.00

06.00

19.00

19.00

Съезд № 5

22.00

06.00

19.00

19.00

Кольцо

22.00

06.00

19.00

19.00

Съезд в промзону

19.00

19.00

 

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Объезд перекрытых участков будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки, соседним развязкам на пересечении КАД с проспектом Культуры, Пискаревским проспектом, улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга и Ленинградской области» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».


ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

 

 

 

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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