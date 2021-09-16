Работы по ликвидации колейности на развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса начнутся 20 сентября

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 31 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) будут полностью перекрываться все съезды.
|
График полного перекрытия съездов
|
Дата
|
20.сен
|
21.сен
|
22.сен
|
23.сен
|
24.сен
|
25.сен
|
26.сен
|
27.сен
|
28.сен
|
29.сен
|
30.сен
|
01.окт
|
02.окт
|
03.окт
|
Вид работ
|
Фрезерование
|
Асфальтирование
|
Съезд № 4
|
22.00
|
06.00
|
19.00
|
19.00
|
Съезд № 1
|
22.00
|
06.00
|
19.00
|
19.00
|
Съезды № 2 и № 3
|
22.00
|
06.00
|
19.00
|
19.00
|
Съезд № 6 и № 7
|
22.00
|
06.00
|
19.00
|
19.00
|
Съезд № 2
|
22.00
|
06.00
|
19.00
|
19.00
|
Съезд № 5
|
22.00
|
06.00
|
19.00
|
19.00
|
Кольцо
|
22.00
|
06.00
|
19.00
|
19.00
|
Съезд в промзону
|
19.00
|
19.00
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Объезд перекрытых участков будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки, соседним развязкам на пересечении КАД с проспектом Культуры, Пискаревским проспектом, улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга и Ленинградской области» - добавил Пузыревский.
Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.