Скорбим вместе с Ижевском

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице образовался стихийный мемориал, посвященный погибшим в ижевской школе. Это черный постамент, который установили у здания Петропавловской крепости.

Петербуржцы зажгли в том месте свечи, а также стали приносить цветы и детские игрушки. Там способом жители Северной столицы выразили свои соболезнования погибшим во время вчерашней трагедии в Ижевске.

Напоминаем, что 34-летний выпускник школы №88 открыл огонь на территории этого учебного заведения. В итоге погибло 17 человек – 11 детей и 6 взрослых. Еще 23 человека находятся в больнице, причем 12 из них в тяжелом состоянии.

Установлено, что убийца страдал шизофренией и разделял идеологию нацизма. После совершения этих жутких преступлений он покончил собой.