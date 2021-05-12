Петербуржцы скорбят

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы продолжают выражать соболезнования по поводу случившегося в Казани. Петербуржцы возлагают цветы у здания представительства Татарстана.

Люди оставляют слова поддержки семьям пострадавшим. В одной из записок сказано, что такая жестокость не подлежит оправданию. Жители Петербурга и других городов России искренне скорбят вместе с казанцами.

Напоминаем, что накануне бывший ученик 175-й школы Казани пришел туда с огнестрельным оружием и взрывчаткой. Он устроил теракт, в результате которого погибли 8 детей и одна учительница. Еще 21 человек получил ранения, это тоже в основном дети. Через 8 минут убийца был задержан прибывшими сотрудниками Росгвардии.