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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы скорбят

Петербуржцы скорбят

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербуржцы выражают соболезнования в связи с трагедией в Казани

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы продолжают выражать соболезнования по поводу случившегося в Казани. Петербуржцы возлагают цветы у здания представительства Татарстана.

Люди оставляют слова поддержки семьям пострадавшим. В одной из записок сказано, что такая жестокость не подлежит оправданию. Жители Петербурга и других городов России искренне скорбят вместе с казанцами.

Напоминаем, что накануне бывший ученик 175-й школы Казани пришел туда с огнестрельным оружием и взрывчаткой. Он устроил теракт, в результате которого погибли 8 детей и одна учительница. Еще 21 человек получил ранения, это тоже в основном дети. Через 8 минут убийца был задержан прибывшими сотрудниками Росгвардии.

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