Колясочница Камолинкова раскритиковала Смольный за многолетнее строительство центра для инвалидов

Общественница, блогер, инвалид-колясочник Наталья Камолинкова считает, что одного центра реабилитации для инвалидов в Василеостровском районе Петербурга мало. Смольному стоит наращивать темпы возведения инфраструктуры и реализовывать проекты для маломобильных горожан.

«Это здорово, что реабилитационный центр будет, но его будет недостаточно, даже если его построят в 2024 году», — считает она.

По словам Камолинковой, она рада, что обещанный еще 15 лет назад центр будет достроен, ведь подобные заведения очень важны для города.

«С учетом того, что в реабилитационных центрах могут быть бассейны, какие-то социальные кружки, которые могут посещать люди с инвалидностью, там доступная среда должна быть организована. Конечно, такие места очень актуальны», — подытожила общественница.

Ранее журналисты сообщили, что в 2018 году Беглов обещал достроить центр как можно быстрее, но с тех пор неизменным остается лишь подорожание проекта и регулярно меняющиеся подрядчики.