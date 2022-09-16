Таможенники задержали подозрительный груз

«Питерец.ру» сообщает, что таможенники Парголово задержали жительницу Филиппин. Эта женщина пыталась провезти груз в 9,5 тонн. Сотрудников таможни насторожил тот факт, что филиппинка заявила это как личные вещи.

Однако на деле там оказались товары – бытовая техника, одежда, косметика, алкоголь, продукты питания. Подозрения возникли не из-за самих предметов. Таможенников смутил их общий вес, а также разнообразие.

Все указывало на возможную реализацию в коммерческих целях. В отношении женщины возбуждено дело об административных правонарушениях. Посмотрим, чем закончится эта ситуация.

Случаи с нарушениями на таможне периодически возникают в Петербурге и Ленобласти. Достаточно вспомнить китайского туриста, который пытался незаконно вывезти большое количество драгоценностей.