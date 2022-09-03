Депутат Акимов раскритиковал решение МССС убрать ночные смены

Муниципальный депутат МО «Константиновское» Красносельского района Петр Акимов сказал, что отмена ночных смен в МССС приведет к замедлению темпов строительства подземки.

«Уменьшение смен, наверное, приведет к тому, что будут медленнее строить. Логично же, чем меньше работают, тем дольше сдают объект. 24 часа что-то делают или 12 – большая разница. Как там планируют сдать большое количество станций при уменьшении работы – вызывает вопросы», — объяснил эксперт.

Мундеп заявил, что в новых станциях особенно сильно нуждается именно Красносельский район.

«Красносельский район всегда был без метро. Мы уже, наверное, и не дождемся его, может наши дети дождутся. Городу важнее построить метро для стадиона «Зенита», на севере кучу станций, чем в плотно застраиваемом Красносельском районе», — констатировал Акимов.

Сами работники компании связали отмену ночных смен в МССС с финансовыми проблемами предприятия.