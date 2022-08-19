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Питерец.ру » Общество » Погубили ящерицу

Погубили ящерицу

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Похитители ящерицы были заключены под стражу

«Питерец.ру» сообщает, что в Петрограде рассматривалось дело о похищении ящерицы из Ленинградского зоопарка. В итоге пара, совершившая это преступление, была заключена под стражу до 16 октября.

Инцидент произошел 13 августа. Мужчина вскрыл замок террариума и достал оттуда редкую ящерицу. Затем он бросил этого акантозавра в сумку своей подруги, после чего они скрылись.

Мужчина признался, что был выпившим, а ящерицу похитил для подарка супруги. Но потом дома это пресмыкающееся выпало из окна 12-го этажа. Однако у суда была другая версия. Акантозавра поместили в домашний аквариум, где ящерица задохнулась. После этого ее выбросили.

Похитители были готовы возместить материальный ущерб – ящерица стоит 21 тыс. Однако суд все равно выбрал заключение под стражу.

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