Погубили ящерицу

«Питерец.ру» сообщает, что в Петрограде рассматривалось дело о похищении ящерицы из Ленинградского зоопарка. В итоге пара, совершившая это преступление, была заключена под стражу до 16 октября.

Инцидент произошел 13 августа. Мужчина вскрыл замок террариума и достал оттуда редкую ящерицу. Затем он бросил этого акантозавра в сумку своей подруги, после чего они скрылись.

Мужчина признался, что был выпившим, а ящерицу похитил для подарка супруги. Но потом дома это пресмыкающееся выпало из окна 12-го этажа. Однако у суда была другая версия. Акантозавра поместили в домашний аквариум, где ящерица задохнулась. После этого ее выбросили.

Похитители были готовы возместить материальный ущерб – ящерица стоит 21 тыс. Однако суд все равно выбрал заключение под стражу.