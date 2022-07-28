Много гостевых бракосочетаний

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице выросла доля гостевых бракосочетаний. Этот показатель составляет 20% от общего числа регистраций браков. С этой целью в Петербург приезжают жители других регионов и иностранцы.

Город на Неве может стать свадебной столицей СНГ. Интересно, что для бракосочетания к нам приезжают из Индии и других стран дальнего зарубежья. Многие туристические компании и организаторы торжеств интересуются возможностями проведения свадеб в Петербурге.

Загсы Северной столицы принимают заявления до позднего вечера. В первую половину 2022 году в городе заключили 24 тыс. браков. В прошлом году это количество было на уровне 20 тыс. Сейчас в заксах принимают заявления от молодоженов, которые намерены зарегистрировать брак в ближайшие полгода.