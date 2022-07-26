Саблинский лесопарк улучшают

«Питерец.ру» отмечает, что Саблинский лесопарк является одним из красивейших мест Петербурга. Ежегодно здесь бывает огромное число туристов. Сейчас парковая зона восстанавливается усилиями местных жителей. Лесопарк славится своими природными шедеврами. Это пещеры, скалы, водопады. В том месте также находится много мостов.

Саблинский памятник природы занимает 328 га. Это уникальная зона, которая была обнаружена в 19 веке. В лесопарке находится множество искусственных пещер. Таковых насчитывается более десяти, но пока вход к ним закрыт. Скоро в Саблинском лесопарке появятся специальные экотропы. Они будут соединять находящиеся здесь достопримечательности между собой. Эти новые маршруты будут весьма интересны туристам.