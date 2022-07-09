Что творится с тарифами ЖКХ?

Существуют вопросы, на которые не смогут ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?» Одним из них касается бардака, существующего в сфере ЖКХ. Особняком здесь стоит мусорная реформа, порой приводящая к необоснованным платам за вывоз ТКО.

Депутат Ирина Иванова отметили, что в последних квитанциях плата за коммунальные услуги стала больше на 25%. Это произошло из-за того, расчет за вывоз мусора стали производить по новой схеме.

Сильнее всего пострадали предприниматели. Некоторые из них получили безумные цифры в квитанциях. Иванова считает, что действующие нормы необходимо пересматривать. По ее словам, бизнес надо спасать, а не искать возможности, что сдирать с предпринимателей дополнительную плату.

«Питерец.ру» отмечает, что проблема ЖКХ обсуждается долгие годы. Однако каких-то кардинальных перемен здесь не происходит. Ну а мусорная реформа – это отдельная история. Пожалуй, не критиковал ее только ленивый. Тем более, поводов для этого имеется достаточно.