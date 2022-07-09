ента новостей

09:27
Что творится с тарифами ЖКХ?
08:46
Переводы станут бесплатными
08:29
Субсидии для бизнеса
21:47
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершённого на него покушения
11:05
Петербуржцы обратились за помощью к президенту Путину из-за неубранного токсичного снега
10:52
Инвесторы вкладывают в офисы
09:26
Любовь с первого взгляда – миф или реальность?
08:28
Когда нужно обращаться к онкологу
14:40
Депутат Вишневский раскритиковал петербургских чиновников за молчаливое одобрение сноса ОКН
14:10
В Ленобласти задержан мужчина, угнавший автомобиль у своего знакомого
10:18
Путин будет на саммите G-20
09:51
Незаконными сносами займется спецкомиссия
09:34
К нам могут приехать знатоки
22:25
Сочинец Родригао переходит в «Зенит» вслед за Касьеррой
18:41
Камнем по голове: в Петербурге прохожий чудом уцелел под камнепадом на Большой Конюшенной
16:42
Средний рост зарплаты петербуржцев оказался меньше уровня инфляции
08:23
Где малина и черника?
08:00
Требуется ли высшее образование?
07:35
Раз депутат – веди соцсети
21:45
Виктор Тихонов завершил карьеру хоккеиста вслед за Александром Сёминым
18:21
Мундеп Красавина: сугроб на Мебельной нарушает права петербуржцев на здоровый образ жизни
15:52
Стартовал прием заявок на соискание литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова
13:59
В Петербурге задержали мужчину, завладевшего обманным путем денежными средствами пенсионеров
12:31
В Кудрово иномарка сбила пенсионерку
12:15
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 7 654 096 рублей
11:51
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Апостол Андрей»
09:36
Борются с тополиным пухом
09:18
Петербург продолжает развиваться
08:54
Что с зарплатами?
19:36
История с возможным переходом фигуристов Дэвис и Смолкина в сборную США затянулась
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Что творится с тарифами ЖКХ?

Что творится с тарифами ЖКХ?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
s30592117997.mirtesen.ru
Петербуржцы опять жалуются на увеличенные суммы в квитанциях ЖКХ

Существуют вопросы, на которые не смогут ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?» Одним из них касается бардака, существующего в сфере ЖКХ. Особняком здесь стоит мусорная реформа, порой приводящая к необоснованным платам за вывоз ТКО.

Депутат Ирина Иванова отметили, что в последних квитанциях плата за коммунальные услуги стала больше на 25%. Это произошло из-за того, расчет за вывоз мусора стали производить по новой схеме.

Сильнее всего пострадали предприниматели. Некоторые из них получили безумные цифры в квитанциях. Иванова считает, что действующие нормы необходимо пересматривать. По ее словам, бизнес надо спасать, а не искать возможности, что сдирать с предпринимателей дополнительную плату.

«Питерец.ру» отмечает, что проблема ЖКХ обсуждается долгие годы. Однако каких-то кардинальных перемен здесь не происходит. Ну а мусорная реформа – это отдельная история. Пожалуй, не критиковал ее только ленивый. Тем более, поводов для этого имеется достаточно.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-04-2019, 09:30
Депутат о мусорной реформе
6-10-2021, 09:01
Свалки нужно ликвидировать
9-10-2018, 10:02
Централизованный вывоз мусора
3-12-2013, 09:45
Проблема с оценкой земли
1-02-2017, 21:49
Вывоз и утилизация мусора
2-04-2020, 09:27
Как поддержать общепит?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
253
5-07-2022, 12:31
В Кудрово иномарка сбила пенсионерку
0
207
4-07-2022, 13:51
В Петербурге «Лада Веста» сбила подростка на самокате
0
199
4-07-2022, 12:49
В Петербурге трактор протаранил четыре припаркованных автомабиля
0
182
4-07-2022, 12:35
В Ленобласти иномарка вылетела с дороги в Вуоксу, погибла пожилая женщина
Наверх