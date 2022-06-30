Задержан ловкий квартирный вор

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице задержан человек, которого подозревают в серии квартирных краж. Речь идет о преступлениях, совершаемых в течение 25 лет. По версии следствия, обвиняемый проникал в незапертые квартиры и совершал кражу имущества.

Хозяева в это время находились в других комнатах. Но ловкий вор успевал выносить ценные вещи. Факт пропажи устанавливался не сразу. Лишь спустя время люди обнаруживали, что из их квартиры что-то пропало.

Вор находил незапертые жилища и незаметно проникал внутрь. Для этого он дергал ручки дверей, обнаруживая открытые помещения. Теперь предполагаемый преступник найден. Уголовное дело будет рассмотрено в суде Приморского р-на Петербурга.