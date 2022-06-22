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Питерец.ру » Общество » Почему вас не любит кошка?

Почему вас не любит кошка?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Почему не всем удается найти язык с домашней кошкой?

Специалисты отмечают, что не всем хозяевам удается найти общий язык с кошками. Нередко возникают ситуации, когда домашний питомец не признает кого-то из членов семьи. Для такого поведения животного имеются объективные причины.

Во-первых, не рекомендуется наказывать кошку физически. Даже небольшой шлепок может привести к испорченным взаимоотношениям с животным. Во-вторых, кошка особо трепетно относится к своим личным границам. Если приставать к животному во время отдыха или умывания, оно начнет вас сторониться или вовсе проявлять агрессию. В-третьих, кошка может негативно реагировать на шумные компании и частые визиты гостей.

В общем, если этому животному что-то не понравится, то ваши отношения могут испортиться надолго. «Питерец.ру» считает, что к этим советам стоит прислушаться.

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