Почему вас не любит кошка?

Специалисты отмечают, что не всем хозяевам удается найти общий язык с кошками. Нередко возникают ситуации, когда домашний питомец не признает кого-то из членов семьи. Для такого поведения животного имеются объективные причины.

Во-первых, не рекомендуется наказывать кошку физически. Даже небольшой шлепок может привести к испорченным взаимоотношениям с животным. Во-вторых, кошка особо трепетно относится к своим личным границам. Если приставать к животному во время отдыха или умывания, оно начнет вас сторониться или вовсе проявлять агрессию. В-третьих, кошка может негативно реагировать на шумные компании и частые визиты гостей.

В общем, если этому животному что-то не понравится, то ваши отношения могут испортиться надолго. «Питерец.ру» считает, что к этим советам стоит прислушаться.