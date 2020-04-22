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Питерец.ру » Культура » Телеканал «Живая Планета» объявляет конкурс «Домашний репортер»!

Телеканал «Живая Планета» объявляет конкурс «Домашний репортер»!

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
live-planet.tv
Cтартует конкурс видеороликов «Домашний репортер». Самое время раскрыть таланты ваших любимых питомцев!

На видео можно снять, как танцует собака, поет попугай, или мурчит кошка.  Если у вас дома животные разных видов, например, кот и черепаха, покажите, как они общаются. Главное, донести, что питомцы способны всех нас веселить и поддерживать во время режима самоизоляции!

Дайте ролику запоминающееся название и выкладывайте в одну из соцсетей (Фейсбук, Инстаграм, ВК или Одноклассники) с хэштегом #домашний репортер. В комментариях к видео укажите имя и возраст питомца, расскажите его историю и опишите характер. Не забывайте отмечать соцсети телеканала «Живая Планета»!

«Именно сейчас у нас есть время показать всем, на что на самом деле способны наши любимцы! Причем не только дома, но и на прогулке. Конечно же, с соблюдением всех санитарных предосторожностей», - Иван Семенов, шеф-редактор телеканала Живая Планета.

Редакция телеканала определит самые креативные, яркие и веселые ролики. Лучшие десять из них попадут в программу «Живой Планеты» - «Звериный репортер». 

Конкурс продлится до 14 мая. Победители будут объявлены 15 мая. 

Все подробности на сайте www.live-planet.tv

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