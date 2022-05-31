Покрышки надо убирать

«Питерец.ру» сообщает, что на Зотовском пр-те была найдена свалка из автомобильной резины. Данное обстоятельство привлекло представителей надзорного органа. В итоге Прокуратура потребовала ликвидировать эту свалку.

Покрышки находятся на участке, который не предназначен для размещения отходов. Поэтому использованной автомобильной резины там быть не должно. Прокуратура направила в суд соответствующий иск. Владельца участка обязали освободить территорию от покрышек. Пока документ находится на рассмотрении. Но, скорее всего, суд примет это заявление.

К сожалению, различные свалки периодически возникают в Северной столице. С этим негативным явлением борются власти, правоохранители, экологи. Но проблема несанкционированных свалок все равно остается актуальной, несмотря на усилия по искоренению данного явления.